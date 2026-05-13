3 гр. сушеных листьев – и слизни клубнику обходят стороной: агроном Давыдова раскрыла секрет здорового урожая
Присутствие вредителей на ягодных грядках может сильно ухудшить состояние растений и снизить урожайность. При этом в период созревания клубники применение химических средств недопустимо, поскольку это сделает продукцию непригодной для употребления.
Агроном Ксения Давыдова эксклюзивно для издания "Городовой" рассказала о натуральном средстве, которое способно обеспечить защиту культур от нематод и слизней.
Приготовление средства
Для приготовления средства возьмите по 1,5 грамма сушеных листьев толокнянки и брусники, крупный лист бадана и один литр воды.Ингредиенты проварите в течение 20 минут, после чего дайте настояться в течение 24 часов.
Затем готовый раствор процедите и приступайте к обработке листьев культур.
Почему это средство работает
Эффективность средства обусловлена содержанием галловой кислоты, гликозида, арбутина и других активных веществ, которые отпугивают вредителей и обеспечивают защиту урожая клубники.
"Я применяю этот отвар регулярно, при первых появлениях слизней на участке. В результате все клубничные ягоды остаются целыми!", – рассказала агроном.
