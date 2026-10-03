3 октября в Петербурге: от абсолютных рекордов до современной погоды

В один и тот же день Петербург может заливать дождем, морозить или радовать почти летним солнцем. 3 октября — как раз из таких дат, богатых на сюрпризы.
Рекорды прошлого: от +21° до заморозков
Обычно в начале октября в Питере скромные +9°, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. Это климатическая норма. Но история знает совершенно крайние случаи:
- Абсолютный жара. В 1974 году 3 октября стало самым тёплым октябрьским днём за всю историю наблюдений. Термометры показали аж +21°! Горожане гуляли в футболках.
- Главный дубак. В 1939 году в этот день стукнул мороз — температура упала до -2,8°.
- Сильнейший потоп. В 1899 году на город обрушился мощный ливень, вылилось 16 мм осадков.
- А что было в прошлом году? 3 октября 2025 года выдалось спокойным. Ночью было прохладно (+1,7°), днём потеплело до +10,4°, а дождей не было вообще.
Какая погода сегодня
Сегодня Северной столице повезло. К Скандинавии подбирается очередной атлантический циклон, но до нас он дотягивается только своим тёплым хвостом.
- Осадки: в самом Петербурге сухо. Легкий дождь возможен только местами по Ленинградской области.
- Температура: на улице очень комфортно! В городе ожидается +13…+15°, а в области воздух разогреется аж до +17°. Это ощутимо выше нормы.
- Ветер: слабый, южный, 2–7 м/с.
- Давление: пока еще высокое — 769 мм рт. ст., но оно уже постепенно падает.
Прогноз на воскресенье
Выходные уходить не спешат. В воскресенье тепло сохранится: ночью будет около +9…+11°, а днём — те же приятные +13…+15°.
Единственный минус — ближе к вечеру небо всё-таки затянет и пройдет небольшой дождь.
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