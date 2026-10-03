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3 октября в Петербурге: от абсолютных рекордов до современной погоды

Опубликовано: 3 октября 2026 16:49
 Проверено редакцией
3 октября в Петербурге: от абсолютных рекордов до современной погоды
3 октября в Петербурге: от абсолютных рекордов до современной погоды
фото: Городовой.ру
Петербургская осень любит удивлять.

В один и тот же день Петербург может заливать дождем, морозить или радовать почти летним солнцем. 3 октября — как раз из таких дат, богатых на сюрпризы.

Рекорды прошлого: от +21° до заморозков

Обычно в начале октября в Питере скромные +9°, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. Это климатическая норма. Но история знает совершенно крайние случаи:

  • Абсолютный жара. В 1974 году 3 октября стало самым тёплым октябрьским днём за всю историю наблюдений. Термометры показали аж +21°! Горожане гуляли в футболках.
  • Главный дубак. В 1939 году в этот день стукнул мороз — температура упала до -2,8°.
  • Сильнейший потоп. В 1899 году на город обрушился мощный ливень, вылилось 16 мм осадков.
  • А что было в прошлом году? 3 октября 2025 года выдалось спокойным. Ночью было прохладно (+1,7°), днём потеплело до +10,4°, а дождей не было вообще.

Какая погода сегодня

Сегодня Северной столице повезло. К Скандинавии подбирается очередной атлантический циклон, но до нас он дотягивается только своим тёплым хвостом.

  • Осадки: в самом Петербурге сухо. Легкий дождь возможен только местами по Ленинградской области.
  • Температура: на улице очень комфортно! В городе ожидается +13…+15°, а в области воздух разогреется аж до +17°. Это ощутимо выше нормы.
  • Ветер: слабый, южный, 2–7 м/с.
  • Давление: пока еще высокое — 769 мм рт. ст., но оно уже постепенно падает.

Прогноз на воскресенье

Выходные уходить не спешат. В воскресенье тепло сохранится: ночью будет около +9…+11°, а днём — те же приятные +13…+15°.

Единственный минус — ближе к вечеру небо всё-таки затянет и пройдет небольшой дождь.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему батареи в Ленобласти теплеют раньше графика.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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