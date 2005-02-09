"Деловой Петербург": Полигонам устанавливают цену. Прибыль с мусора урежут до 30%.

Правительство вводит свой порядок формирования тарифов на размещение коммерческого мусора на областных полигонах. Чиновники считают, что частные полигоны должны соблюдать их методические указания, закладывающие норму рентабельности не более 30%. Расчет тарифа утверждается постановлением правительства ЛО 324 от 30.12.04. Ранее полигоны сами определяли, почем им принимать коммерческий мусор и как на нем зарабатывать. Объясняя свои действия, комитет по природным ресурсам и охране окружающей среды ЛО (КПРО) апеллирует к ФЗ 210 "Об основах формирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.04, который вступит в силу только 1.01.06. На данном этапе предполагается, что представители муниципальных образований (МО) должны сообщить о нововведении профильным предприятиям. Вадим Потомский, руководитель МП "Экология" (МО "Гатчинский район Ленобласти"), заявил, что прописанную в постановлении норму рентабельности в 30% он только приветствует, поскольку сегодня полигоны имеют рентабельность до 250%. Участники рынка еще не знают о постановлении и относятся к этим инициативам скептически. Так, Вячеслав Никитич, генеральный директор ООО "ПКФ "Петро-Васт", недоумевает, как государство может вмешиваться в коммерческую деятельность частной компании. Стоимость размещения 1 куб. м отходов на полигонах ЛО варьируется от 12 долл. до 120 долл.