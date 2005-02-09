"Деловой Петербург": Корейцы проявили интерес к сланцам.

ОАО "Ленинградсланец" договорилось с корейскими компаниями о строительстве комплекса глубокой переработки сланцев стоимостью более 120 млн долл. Вчера, 8 февраля, соответствующий протокол о намерениях был подписан в правительстве Ленинградской области между Григорием Фрайманом, генеральным директором ОАО "Ленинградсланец", господином Су-хюн Чанг, директором института исследований энергии республики Корея, и господином Донг Джанг-Хо, президентом компании "Ай-Уан Корпорейшн Лтд". 80% средств вкладывают корейские компании, оставшаяся часть - средства российских фирм или государства. В качестве политических гарантов реализации проекта документ подписали Валерий Сердюков, губернатор Ленинградской области, и господин Джанг-ил Ли. Не исключено, что новый инвестор в будущем купит и само ОАО. Проект предполагает добычу и переработку 2,5 млн т сланцев в год с последующим расширением объемов переработки до 6-10 млн т горючих сланцев в год. Окупаемость проекта - 5,5 лет. Предполагается, что в течение года будет проходить корректировка проекта, а само строительство может завершиться к 2009г. Генеральным подрядчиком строительства выступит ОАО "Северное управление строительства". Сам Григорий Фрайман заявил корреспонденту "ДП", что окончательное решение не принято и корейские компании еще только рассматриваются в качестве потенциальных инвесторов. "В результате реализации проекта корейские инвесторы будут иметь право на всю продукцию (возмещая затраты предприятия) и могут экспортировать ее куда угодно. Но это невыгодно, так что, скорее всего, они будут продавать ее в Европе", - отметил он. Григорий Фрайман давно искал инвесторов под проект глубокой переработки сланца, который бы позволил предприятию перерабатывать весь добываемый сланец, не продавая его за границу. Эксперты рынка отмечали, что продавать необработанный сланец очень невыгодно. Поэтому, если проект по переработке не будет реализован, градообразующее предприятие может быть закрыто. По словам Григория Фраймана, ОАО "Ленинградсланец" добывает 1,25 млн т товарного сланца в год (около 2 млн т рядового сланца). Сегодня 95% добываемого сланца вывозится для переработки в Эстонию. "Строительство нового комплекса позволит нам уйти от экспортной зависимости", - заявил он. Завод расположится на участке площадью 70 га недалеко от самого ОАО "Ленинградсланец".