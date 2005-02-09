Парламентарии Петербурга установят льготный проезд детей и\ молодежи

Санкт-Петербург. 9 февраля. ИHТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД -\ Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании в\ среду приняли в первом чтении законопроект.

Санкт-Петербург. 9 февраля. ИHТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД -\ Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании в\ среду приняли в первом чтении законопроект, устанавливающий\ льготный проезд детей и молодежи в городском транспорте,\ передает корреспондент "Интерфакса".

Согласно проекту закона "О дополнительных мерах социальной\ поддержки детей и молодежи в Санкт-Петербурге" бесплатный проезд\ имеют следующие категории граждан: дети-сироты, дети, оставшиеся\ без попечения родителей, дети-инвалиды и сопровождающие их лица,\ дети из многодетных семей, дети, получающие пенсию по потере\ кормильца.

Законопроект устанавливает стоимость льготных проездных\ для студентов в размере не более 40% от стоимости единого\ проездного билета, для школьников - не более 20%.

Депутат Hаталья Евдокимова, которая внесла на рассмотрение\ парламента этот проект закона, призвала депутатов принять его в\ целом на следующем заседании собрания в четверг, 10 февраля.