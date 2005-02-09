Депозитный портфель петербургского филиала НОМОС-банка в 2004г. увеличился на 69% - до 3 млрд 501 млн 178 тыс. руб.

Петербургским филиалом НОМОС-банка в 2004г. было заключено 327 новых кредитных договоров на сумму более 7,8 млрд руб. Как сообщает пресс-служба банка, к концу прошлого года количество вкладчиков филиала превысило 2,5 тыс., на их счетах размещено около 300 млн руб. Среди них такие организации, как ОАО "Механический завод "Арсенал", ОАО "Машиностроительный завод "Арсенал", ОАО "Завод радиотехнического оборудования", ФГУП ЦНИИ им. акад. Крылова, филиал "Северная Эра", ОАО "Электрорадиоавтоматика", ФГУП "Аварийно-технический центр Минатома РФ", Государственное учреждение по совершению сделок с имуществом "Фонд имущества Санкт-Петербурга", ЗАО "Трест N68", ООО "Мясоперерабатывающий комбинат "Диетпродукт +", ООО "Джэм Холл", ЗАО "Страховая компания "Русь", ООО "Ленарс" и другие. По итогам 2004г. остатки на счетах "до востребования" филиала увеличились на 44% по сравнению с 2003г. до 1 млрд 313 млн 938 тыс. руб.; депозиты юридических лиц - на 901% - до 745 млн 932 тыс. руб.; депозиты физических лиц - на 18% - до 253 млн 787 тыс. руб.; остатки на карточных счетах - 81% - до 113 млн 42 тыс. руб.; векселя собственные и депозитные сертификаты - на 29% - до 1 млрд 74 млн 479 тыс. руб. Итого депозитный портфель петербургского филиала НОМОС-банка за прошлый год увеличился на 69% по сравнению с 2003г. - до 3 млрд 501 млн 178 тыс. руб. В течение 2004г. количество карт, эмитированных филиалом, увеличилось почти в 2 раза. В настоящее время на его обслуживании находится около 12 тыс. пластиковых карт. По информации пресс-службы банка, существенная часть эмиссии карт приходится на зарплатные проекты. Сейчас на обслуживании филиала находится около 230 таких договоров. Клиентами филиала по этому направлению стали такие предприятия, как ФГУП "Гидроприбор", ФГУП "Аварийно-технический центр Минатома России", сеть казино "Капитан Морган". В рамках реализации программы по расширению сети банкоматов в прошлом году в Санкт-Петербурге появилось 9 новых банкоматов НОМОС-банка. Кроме того, в 2004г. было установлено 36 торговых терминалов НОМОС-банка, основная часть которых размещена в гостиницах Санкт-Петербурга. Партнерами филиала по этой программе стали гостиницы: "Спорт-Отель", "Апартаменты на Невском", "Primavera". Кроме того, в прошлом году петербургский филиал начал сотрудничество со стратегическим партнером ЗАО "НОМОС-банк" - ОАО "НМ-Траст". Как отмечают в пресс-службе банка, это позволило филиалу оказывать услуги по индивидуальному доверительному управлению активами клиентов, паевыми инвестиционными фондами, а также доверительному управлению активами негосударственных пенсионных фондов и страховыми резервами страховых компаний. Напомним, что петербургский филиал НОМОС-банка был открыт в 2001г.