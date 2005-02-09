Ряд улиц на Василевском острове Петербурга закрыт для движения\ транспорта

Санкт-Петербург. 9 февраля. ИHТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД -\ Hесколько улиц в Василеостровском районе Санкт-Петербурга\ закрыто для движения транспорта.

Санкт-Петербург. 9 февраля. ИHТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД -\ Hесколько улиц в Василеостровском районе Санкт-Петербурга\ закрыто для движения транспорта, сообщает пресс-служба\ Управления ГИБДД по Петербургу и области.

В связи с капитальным ремонтом трамвайных путей до 30\ марта закрыто движение транспорта по Среднему проспекту на\ участке от 18-19 линии до 22-23 линии.

Движение по 2-3 линии на участке от набережной Макарова до\ Малого проспекта закрыто до 28 февраля в связи с реконструкцией\ жилого дома.

Сквозное движение транспорта по Парусной улице закрыто до\ 30 марта из-за производства строительных работ.

В связи с производством работ по сносу здания до 30 марта\ закрыто сквозное движение транспорта по Иностранному переулку.