Базовая часть пенсии повышена

Согласно одобренным поправкам, с 1 марта базовая часть пенсии увеличится до девятисот рублей. Одновременно пропорционально будет увеличен размер базовой части всех других видов пенсий. В частности, по старости, по инвалидности и в случае потери кормильцев.



Например - для пенсионеров, достигших возраста 80 лет, а также инвалидов 3 степени – базовая часть пенсии составит 1 тыс.800 рублей.



Для лиц, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи следующий порядок начисления. Если нетрудоспособен один - 1200 рублей. Двое-1500 рублей, трое- 1800 и так далее.



Индексация пенсий в соответствие с законом начнется с 1 августа. На реализацию закона Минфину потребуется 115 с половиной миллиарда рублей.

