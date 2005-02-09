Общий объем инвестиций Группы ЛСР на приобретение кранов до 2009г. составит 905 млн 856 тыс. руб., сообщил на пресс-конференции генеральный директор фирмы "Либхерр-Русланд" Николаус фон Зеела. По его словам, из них в 2005г. будет инвестировано 264 млн руб., в 2006г. - 211 млн, в 2007г. - 96 млн, в 2008г. - 63 млн, в 2009г. - 33,7 млн. "Приобретая качественную дорогостоящую технику, Группа ЛСР внесет вклад в сохранение технологического процесса строительства в Петербурге, подчеркнул Н.Зеела. - Из 600 единиц техники 72% уже давно выработало срок амортизации и нуждается в обновлении".