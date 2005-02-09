Общий объем инвестиций Группы ЛСР на приобретение кранов до 2009г. составит 905 млн 856 тыс. руб., сообщил на пресс-конференции генеральный директор фирмы "Либхерр-Русланд" Николаус фон Зеела. По его словам, из них в 2005г. будет инвестировано 264 млн руб., в 2006г. - 211 млн, в 2007г. - 96 млн, в 2008г. - 63 млн, в 2009г. - 33,7 млн. "Приобретая качественную дорогостоящую технику, Группа ЛСР внесет вклад в сохранение технологического процесса строительства в Петербурге, подчеркнул Н.Зеела. - Из 600 единиц техники 72% уже давно выработало срок амортизации и нуждается в обновлении".
Общий объем инвестиций Группы ЛСР на приобретение кранов до 2009г. составит 905 млн 856 тыс. руб.
Общий объем инвестиций Группы ЛСР на приобретение кранов до 2009г. составит 905 млн 856 тыс. руб., сообщил на пресс-конференции генеральный директор фирмы "Либхерр-Русланд" Николаус фон Зеела.
9 февраля 2005 18:02