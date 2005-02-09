Базовая стоимость контракта, подписанного Группой ЛСР и фирмой "Либхерр" (Германия), составляет 7,3 млн евро.

Базовая стоимость контракта, подписанного Группой ЛСР и немецкой фирмой "Либхерр", составляет 7,3 млн евро, сообщил на пресс-конференции генеральный директор фирмы "Либхерр-Русланд" Николаус фон Зеела. ЗАО "Управление механизации N260", входящее в состав группы ЛСР, приобрело 16 строительных башенных кранов фирмы "Либхерр". Проценты по лизингу увеличили сумму сделки до 8,9 млн евро. Срок погашения лизинга - 4,5 года. К концу 2005г. планируется приобрести 56 башенных кранов, 30 из них фирмы "Либхерр", 26 - российского производства. Н.фон Зеела оценил этот контракт как беспрецедентный: за 30-летнюю историю нахождения на российском рынке столь крупных разовых контрактов фирма "Либхерр-Русланд" не заключала.