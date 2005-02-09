В ходе реализации проекта "Балтийская жемчужина" будет создано 10 тыс. рабочих мест, сообщил на общественных слушаниях глава администрации Красносельского района Вячеслав Фролов. По его словам, строить будут в основном российские рабочие. "Шанхайские инвесторы намерены делать акцент на привлечение российских компаний, особенно петербургских, для подрядных и субподрядных работ", - подчеркнул В.Фролов. Также прорабатывается вопрос о возможность локального источника энергоснабжения. Подобные проекты не реализовывались ранее в Петербурге, но осуществлялись в Москве.