Пожар, начавшийся 2 часа назад в общежитии СПбГУ, полностью ликвидирован, сообщили корреспонденту РБК в главном управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Санкт-Петербурга.

Пожар, начавшийся 2 часа назад в общежитии СПбГУ, полностью ликвидирован, сообщили корреспонденту РБК в главном управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Санкт-Петербурга. Возгорание во 2 корпусе общежития (Кораблестроителей, 20) началось в 14:00 мск. В 14:20 силами 7 пожарных расчетов Василеостровского района огонь удалось локализовать. На 3 этаже 18-этажного здания выгорело 10 кв. м жилых помещений. Из общежития эвакуированы 47 человек. Пострадавших нет.