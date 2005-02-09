"Талосто" до 2010г. планирует инвестировать в развитие производства мороженого 130 млн долл.

ЗАО "Талосто" (Санкт-Петербург) до 2010г. планирует инвестировать в развитие производства мороженого 130 млн долл., сообщил сегодня на пресс-конференции генеральный директор компании Алексей Абросимов. По его словам, наибольшие вложения пойдут на приобретение и реконструкцию предприятий. А.Абросимов подчеркнул, что "Талосто" наиболее интересны предприятия в Центральном регионе, Сибири, на Урале и юге России. К 2010г. компания планирует занять 30% рынка мороженого и выпускать 90 тыс. т продукции в год. Сейчас доля компании на рынке составляет 5%, а объем рынка в 2004г. составил 374 тыс. т. Генеральный директор "Талосто" напомнил, что потребление мороженого в России составляет 2,6 кг в год в среднем на человека, а в Европе этот показатель достигает 12-10 кг в год. "Нам есть, куда расти", - заключил А.Абросимов. В текущем году компания запланировала инвестиции в развитие производства и продаж в объеме 498,7 млн руб., что в 1,5 раза больше показателей вложений 2004г. В целом, по итогам 2004г. объем продаж компании составил более 52,5 тыс. т продукции (мороженое, замороженные полуфабрикаты и тесто) на сумму 2 млрд 700 млн руб. Рост продаж "Талосто" в 2005г. прогнозируется в среднем на уровне 30%. Продажи мороженого в 2004г. выросли на 27% и составили 19 тыс. 340 т, в 2005г. рост продаж мороженого запланирован в размере 34% - до 26 тыс. т. Компания "Талосто" была образована в 1992г. физическими лицами с участием финского капитала, в 1995г. компания начала собственное производство. В настоящее время в холдинг "Талосто" входят более 22 юридических лиц, объединенных одной системой управления, но не оформленных юридически. Создание единой компании планируется закончить в 2005г. Компания производит пельмени, котлеты, блинчики, тесто, мороженое. Ассортимент насчитывает свыше 140 позиций. Общий объем выпускаемой продукции достигает 160 т в день. Объем инвестиций ЗАО "Талосто" в 2003г. составил 10 млн долл.