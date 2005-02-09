Святейший Патриарх Алексий II благословил проведение в\ Петербурге Всероссийского кинофестиваля "Семья России"

Санкт-Петербург. 9 февраля. ИHТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД -\ Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II благословил\ проведение Второго Всероссийского кинофестиваля короткометражных\ фильмов "Семья России", который пройдет в Петербурге осенью\ этого года.

Как сообщили "Интерфаксу" в Санкт-Петербургской епархии,\ основной целью фестиваля является пропаганда традиционных\ семейных ценностей и духовно-нравственное оздоровление\ российского общества средствами кинематографа.

В кинофестивале могут принять участие как любители, так и\ профессионалы, которые имеют желание способствовать реализации\ задач этого проекта, подчеркнули в епархии.

Соревноваться участники фестиваля будут в двадцати\ номинациях, среди которых: родительское счастье, молодая семья,\ отцы и дети, чужих детей не бывает, яркий образ детства, семья -\ малая Церковь, золотая свадьба и другие.

Также в рамках мероприятия будут проведены конкурсы на\ лучшую песню о семье, лучший фотоснимок "Счастье - в семье",\ лучший рассказ и сюжет социальной рекламы.

Оформленные работы принимаются на конкурс до 1 мая 2005\ года, после чего будет сформировано профессиональное жюри, в\ состав которого войдут известные государственные и общественные\ деятели, представители духовенства, а также кинорежиссеры,\ писатели и актеры.