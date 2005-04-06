Парламент будущего

Как выбирать депутатов в городской парламент – вопрос не просто политический, но и принципиальный. В повестке дня сразу 4 разных документа – как выбирать парламентариев. Один в авторстве спикера Тюльпанова. Но все эти инициативы в чем-то идентичны. Только демократы предлагают идти другим путем – внести изменения в Устав и увеличить число народных избранников до 100 человек. Малочисленная оппозиция не боится вызвать народный гнев, повышая расходы налогоплательщиков.

В другом случае правые прогнозируют расходы не на народно избранных депутатов, а на назначенных чиновников. Но перспектив у прохождения этого законопроекта еще меньше чем у соперников спикера по схожим документам.



Как бы не старался депутатский корпус избежать предвзятости к столь щепетильной теме, замешательства и разговоров на повышенных тонах избежать не удалось. Было ясно, к этому обсуждению парламентарии не готовы. Договориться не успели.

Перерыв взяли на 30 минут. Этого времени хватило, чтобы затем принять за основу документ спикера Тюльпанова. Его предложение – выбирать по партийным спискам, но по округам. На вопрос о возможном изменении Устава не хватило времени. Разошлись на перерыв. После которого вновь уже не собрались.

