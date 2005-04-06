В Курортном районе Петербурга появился новый питомник

Его построили специально, чтобы принять подарок. До этого дня у 48-го отдела милиции своих собак не было. Теперь их пять...

Его построили специально, чтобы принять подарок. До этого дня у 48-го отдела милиции своих собак не было. Теперь их пять – почти все служебные четвероногие привезены из питомника в Янино. Это овчарки и спаниель. Они будут искать наркотики и взрывчатку. Кстати, одного щенка подарили представители общественной организации «Афганвет». С двухмесячным щенком, как и с другими собаками, будут заниматься специалисты - кинологи.