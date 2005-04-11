В Петербурге у членов ОПГ изъято 13 кг 898 г героина.

Опергруппа 19 отдела УБОП 10 апреля 2005г. в 17:00 в Петербурге в доме 22 на пр.Ветеранов за незаконный сбыт наркотического средства "героин" в крупном размере задержала участников преступной группы. Неработающие.

Опергруппа 19 отдела УБОП 10 апреля 2005г. в 17:00 в Петербурге в доме 22 на пр.Ветеранов за незаконный сбыт наркотического средства "героин" в крупном размере задержала участников преступной группы. Неработающие, 1973 и 1956 года рождения, в составе преступной группы в течение длительного времени занимались незаконным сбытом наркотических средств в крупных размерах. У задержанных изъято наркотическое средство "героин" массой 13 кг 898 г, деньги в сумме 5500 руб., весы, упаковочные материалы. Возбуждено уголовное дело по ст.228 ч.2 УК РФ. Задержаны на основании ст.91 УПК РФ.