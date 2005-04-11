Планируется, что общая стоимость контракта РЖД и Siemens на закупку высокоскоростных поездов составит 1,5 млрд евро.

Сегодня в Ганновере в присутствии президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Герхарда Шредера руководители компаний "Сименс" и ОАО "РЖД" Клаус Кляйнфельд и Геннадий Фадеев подписали договор о развитии производства высокоскоростных поездов для Российских железных дорог, сообщает ОАО "РЖД". В договоре зафиксированы основные аспекты, касающиеся проектирования высокоскоростных поездов, их основные характеристики и степень локализации производства в Российской Федерации, а также структура будущего контракта на закупки этих поездов Российскими железными дорогами. Общая стоимость контракта на закупки высокоскоростных поездов, который стороны намерены заключить летом этого года, может составить 1,5 млрд евро. РЖД планируют приобрести в рамках данного контракта до 60 высокоскоростных поездов, способных осуществлять пассажирские перевозки со скоростью до 300 км/час. Соглашение об этом было достигнуто сторонами в декабре прошлого года. Высокоскоростные поезда в основном будут использоваться на линии Москва - Санкт-Петербург и Санкт-Петербург - Хельсинки. Кроме того, в среднесрочной перспективе высокоскоростные поезда свяжут несколько других российских городов (например, Омск - Новосибирск, Москва - Нижний Новгород, Москва - Ростов, Москва - Киев). Производство высокоскоростных поездов будет организовано в России, где в их создании примут участие несколько российских предприятий и десятки поставщиков. Первый поезд будет готов к декабрю 2007г. "Роль высокоскоростного движения для развития России трудно переоценить. То, что новые поезда, представляющие собой воплощение самой передовой научно-технической мысли, будут производиться в нашей стране, делает этот проект прорывным для российского транспортного машиностроения", - заявил президент ОАО "РЖД" Геннадий Фадеев. Осуществлять реализацию договора со стороны компании "Сименс" будет входящая в нее "Транспортейшн Систем Групп" (TS) - одна из крупнейших мировых поставщиков продукции и услуг для железнодорожного транспорта. Как в качестве непосредственного производителя техники и оборудования, так и в качестве системного интегратора группа предлагает заказчикам широкий спектр решений, включая автоматизацию и энергоснабжение железных дорог, производство подвижного состава для магистрального и пригородного сообщения, комплексные транспортные системы "под ключ", а также комплексные услуги по сервису, модернизации и консалтингу. Напомним, что ОАО "Российские железные дороги" - крупнейшая российская транспортная компания, предоставляющая услуги в области грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок как внутри России, так и на международном рынке. ОАО "РЖД" перевозит свыше 1,3 млрд пассажиров и 1,3 млрд т грузов в год. В 2004г. выручка компании составила 652,8 млрд руб. (около 23,4 млрд долл.). ОАО "РЖД" владеет 100% железнодорожных магистралей в России, станциями и вокзалами, депо и диспетчерскими системами, а также около 20 тыс. локомотивов, более 600 тыс. грузовых и пассажирских вагонов. В ОАО "Российские железные дороги" работают 1,3 млн сотрудников.