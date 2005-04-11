Л.Рейман: Россия обладает нужными интеллектуальными ресурсами для создания альтернативы "Силиконовой долине".

Россия обладает достаточными интеллектуальными ресурсами для создания альтернативы "Силиконовой долине". Об этом сообщил сегодня журналистам в Ганновере министр связи и информационных технологий РФ Леонид Рейман. Он подчеркнул, что в России сохраняется достаточно хороший уровень профессиональной подготовки. В частности, выпускники российских вузов могут применять свои знания в точных науках для продвижения высокоинтеллектуальных технологий. Л.Рейман подчеркнул, что сейчас необходимо создавать условия для того, чтобы эти специалисты, высоковостребованные сейчас за рубежом, оставались в России и применяли там свой опыт. По словам министра, важным фактом является то, что немецкая компания Siemens сейчас участвует в ряде проектов, способствующих сохранению этого интеллектуального базиса в России. Л.Рейман считает, что сейчас Россия может ориентироваться на исторически существующие научные центры для увеличения этого потенциала, которые действуют, например, в Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге и т.д. Л.Рейман привел пример одного из направлений в области информационных технологий, в которых Россия может стать даже экспортером своих научных и технологических решений, - область телемедицины.