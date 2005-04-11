В России постоянно растет число больных с опухолью головного\ мозга - ученые

Санкт-Петербург. 11 апреля. ИHТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД -\ Ученые российского научно-исследовательского нейрохирургического\ института им. проф. А.Л. Поленова провели анализ больных с\ опухолью головного мозга и выявили.

Санкт-Петербург. 11 апреля. ИHТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД -\ Ученые российского научно-исследовательского нейрохирургического\ института им. проф. А.Л. Поленова провели анализ больных с\ опухолью головного мозга и выявили, что количество человек с\ этим заболеванием постоянно растет.

"Ежегодно опухолью головного мозга в России заболевают\ 14000-20000 человек, и число заболевающих растет", - сказал на\ пресс-конференции заместитель директора по клинической работе\ HИИ имени профессора А.Л. Поленова Виктор Олюшин.

По его словам, ситуация осложняется тем, что больные за\ помощью к врачам обращаются слишком поздно и поэтому при\ поступлении в стационар каждый пятый находится уже в тяжелом\ состоянии.