Земельные участки под неработающими детскими оздоровительными\ базами в пригородах Петербурга будут выставлены на продажу

Санкт-Петербург. 13 апреля. ИHТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД -\ Земельные участки под неработающими детскими оздоровительными\ базами в пригородах Петербурга планируется выставить на продажу,\ сказал на пресс-конференции вице-губернатор города Сергей\ Тарасов.

"В этом году нами была проведена инвентаризация\ существующих оздоровительных баз. Было выявлено, что около 30\ баз не работают в течение последних 15 лет. Скорее всего, эти\ земельные участки будут выставлены на торги", - сказал\ вице-губернатор.

По его словам, часть неработающих долгое время детских\ оздоровительных баз находится в поселках Комарово и Ушково\ Курортного района Санкт-Петербурга.

С.Тарасов отметил, что на реконструкцию работающих детских\ оздоровительных баз требуется около 2 миллиардов рублей. При\ этом в 2005 году на эти цели планируется затратить около 270\ миллионов рублей, в 2006 году - около 460 миллионов рублей.

"Мы обратились в федеральное правительство с просьбой о\ выделении в рамках целевой программы около 100 миллионов рублей\ на восстановление лагеря "Зеркальный". Hадеюсь, что в этом году\ нам удастся получить на эти цели 50 миллионов рублей", - сказал\ вице-губернатор.

Он сказал, что в 2005 году на организацию летнего отдыха\ детей, подростков и молодежи Петербурга будет израсходовано\ более 920 миллионов рублей. Hа выделенные деньги будет\ приобретено более 200 тысяч путевок.