По прогнозам, в 2005г. объем денежных средств, переведенных за пределы РФ незаконными трудовыми мигрантами, составит 3 млрд долл. Об этом РБК в эксклюзивном интервью сообщила заместитель генерального секретаря Всеобщей Конфедерации профсоюзов Наталья Подшибякина на заседании постоянной комиссии по социальной политике и правам человека МПА СНГ. Она уточнила, что сейчас на территории РФ незаконно работают 6-8 млн трудовых мигрантов. Отвечая на вопрос РБК, Н.Подшибякина пояснила, что "трудовые мигранты являются крупнейшими инвесторами в развитие национальных экономик своих государств". Напомним, что на заседании комиссии был рассмотрен проект "Программы сотрудничества государств-участников СНГ в противодействии незаконной миграции на 2006-2008гг.". Н.Подшибякина уточнила, что ежегодно трудовые мигранты привозят из России в Азербайджан денежные суммы объемом 2,5 млрд долл. По словам Н.Подшибякиной, в Молдавии и Таджикистане заработанные трудовыми мигрантами средства составляют до 20-25% от ВВП данных государств. По словам Н.Подшибякиной, при решении вопроса о трудовой миграции в России "необходимо исходить из пользы для государства, интересов местного населения, общей демографической ситуации и приоритетов развитии экономики". Как считает Н.Подшибякина, необходимо поставить вопрос о создании новой структуры, призванной заниматься трудовыми мигрантами, при этом она подчеркнула, что не верит в способность МВД справиться со столь сложной социальной и экономической проблемой современной России. Прежде всего, полагает Н.Подшибякина, необходимо решить, поощрять или запрещать трудовую миграцию, поскольку государство до сих пор не определилось в этом вопросе. По официальным данным, в 2003г. легально по договорам работали 180 тыс. человек из стран СНГ. Общий объем трудовой миграции в 2003г. на территории СНГ составил 500 тыс. человек. Вместе по официальным данным из года в год в общем числе трудовых мигрантов увеличивается доля женщин. Если в 2000г. женщины составляли только 11% в армии трудовых мигрантов, то в 2002г. этот показатель вырос до 24%. По словам Н.Подшибякиной, в 2005г. доля женщин среди незаконных трудовых мигрантов в пределах России может превысить 30%. Напомним, что сегодня на заседании постоянной комиссии по социальной политике и правам человека МПА СНГ принят к рассмотрению проект модельного закона "О защите прав и достоинства человека в биомедицинских исследованиях в СНГ" и ряд других документов.