Состоялось погашение ГИО Петербурга (RU25023GSP) объемом 50 млн 412 тыс. 900 руб.

Состоялось погашение государственных именных облигаций Санкт-Петербурга со сроком обращения от 1 года до 5 лет (купонных с постоянным купоном), сообщает пресс-служба комитета финансов Петербурга.

Состоялось погашение государственных именных облигаций Санкт-Петербурга со сроком обращения от 1 года до 5 лет (купонных с постоянным купоном), сообщает пресс-служба комитета финансов Петербурга. Государственный регистрационный номер - GSP-016/00052. Государственный регистрационный номер выпуска - RU25023GSP. Общее количество погашенных облигаций составляет 504 тыс. 129, объем погашения - 50 млн 412 тыс. 900 руб. Объем выпуска - 300 млн руб. Одновременно состоялось погашение купона выпуска государственных именных облигаций Санкт-Петербурга RU25023GSP объемом 2 млн 873 тыс. 535,30 руб. Погашение облигаций состоялось по номинальной стоимости 100 руб. и купонные выплаты в размере 5,7% от номинальной стоимости облигации (5,70 руб.) проведены на Санкт-Петербургской валютной бирже.