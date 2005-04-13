Эксклюзив
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес

Состоялось погашение ГИО Петербурга (RU25023GSP) объемом 50 млн 412 тыс. 900 руб.

Состоялось погашение ГИО Петербурга (RU25023GSP) объемом 50 млн 412 тыс. 900 руб.

Состоялось погашение государственных именных облигаций Санкт-Петербурга со сроком обращения от 1 года до 5 лет (купонных с постоянным купоном), сообщает пресс-служба комитета финансов Петербурга.

Состоялось погашение государственных именных облигаций Санкт-Петербурга со сроком обращения от 1 года до 5 лет (купонных с постоянным купоном), сообщает пресс-служба комитета финансов Петербурга. Государственный регистрационный номер - GSP-016/00052. Государственный регистрационный номер выпуска - RU25023GSP. Общее количество погашенных облигаций составляет 504 тыс. 129, объем погашения - 50 млн 412 тыс. 900 руб. Объем выпуска - 300 млн руб. Одновременно состоялось погашение купона выпуска государственных именных облигаций Санкт-Петербурга RU25023GSP объемом 2 млн 873 тыс. 535,30 руб. Погашение облигаций состоялось по номинальной стоимости 100 руб. и купонные выплаты в размере 5,7% от номинальной стоимости облигации (5,70 руб.) проведены на Санкт-Петербургской валютной бирже.

Город
13 апреля 2005 16:04
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».