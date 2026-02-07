5 мл в воду – и фиалка цветет как угорелая круглый год: за мощными шапками листьев не видно

Фиалка есть почти у каждого цветовода. Ведь это довольно неприхотливый и в то же время эффектный цветок, который при правильном уходе способен радовать новыми бутонами круглый год. Но иногда фиалка ленится и не спешит выпускать цветоносы. Как исправить ситуацию, объяснила автор Дзен-канала "Цветочные советы от Елены" (18+).

По словам эксперта, фиалка всегда начинает цвести из новых листьев. Поэтому от старого цветка с большим количеством листвы не стоит ждать бутонов. Для начала нужно его омолодить путем черенкования, подсыпания грунта, укоренения старого ствола или углубления стеблей.

Первая подкормка

Если у вас еще относительно молодая фиалка, то для запуска цветения ее нужно подкормить. Для приготовления удобрения потребуется:

биогумус – 5 миллилитров;

вода – 1 литр.

Все перемешать и полить фиалку в поддон. Биогумус содержит азот, фосфор и калий, а также гуминовые кислоты, которые помогут фиалке нарастить листовую массу и выпустить бутоны.

Вторая подкормка

Через 10 дней нужно внести другую подкормку. Для этого понадобится:

любое удобрение с формулой NPK 20-20-20 – 1 грамм;

вода – 1 литр.

Все размешать и полить фиалку через поддон. Такая подкормка обеспечит фиалку азотом, калием и фосфором, которые нужны для появления бутонов и продолжительного цветения.

Личный опыт цветоводов

Цветоводы поблагодарили эксперта за рекомендации и рассказали, как им удается добиться от фиалки цветения:

"Фиалка цветет только в тесном горшке. Если он просторный, то цветок тратит силы на наращивание корней и листьев". "Я подкармливаю фиалку монокалий фосфатом из расчета 2 грамма удобрения на 1 литр воды. Через 3-4 таких полива фиалка покрывается цветочными шапками". " Я один раз в месяц все фиалочки подкармливаю йодом в пропорции 1 капля йода на 3 литра воды. Цветут без продыху и зимой, и летом".

