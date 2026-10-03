6 неприхотливых комнатных растений для тени: что вырастить без солнца и фитоламп

Даже в тени можно создать зелёный уголок. Шесть неприхотливых комнатных растений, которые растут без солнца и фитоламп.

Если в комнате или офисе не хватает солнечного света, а фитолампы ставить негде, это не значит, что придётся отказаться от живых растений. Некоторые виды спокойно переносят тень и не требуют яркого освещения. Главное — учитывать, что в таких условиях влага испаряется медленнее, поэтому поливать нужно реже, иначе корни загниют. Рост тоже замедляется, а пёстрые листья могут постепенно терять яркость.

Какие растения выживут в тени

Среди растений, способных мириться с недостатком света, есть несколько особенно стойких:

Зелёнолистная аглаонема входит в число самых выносливых: она спокойно переносит сухой воздух от радиаторов и потому часто встречается в офисах.

входит в число самых выносливых: она спокойно переносит сухой воздух от радиаторов и потому часто встречается в офисах. Пальма ховея признана самым тенелюбивым представителем своего семейства, однако её листву стоит регулярно проверять — в затенении на ней нередко селится паутинный клещ.

признана самым тенелюбивым представителем своего семейства, однако её листву стоит регулярно проверять — в затенении на ней нередко селится паутинный клещ. Аспидистра выживает даже в дальних углах комнаты, хотя новые листья даёт скупо.

выживает даже в дальних углах комнаты, хотя новые листья даёт скупо. Хойя карноза — вьющееся растение, которое в тени притормаживает рост, но не теряет форму и плотность листвы.

— вьющееся растение, которое в тени притормаживает рост, но не теряет форму и плотность листвы. Драцены с обычными зелёными листьями нетребовательны, спокойно переносят редкий полив и скудное освещение.

с обычными зелёными листьями нетребовательны, спокойно переносят редкий полив и скудное освещение. Шеффлера, включая пёстролистные разновидности, нормально развивается при недостатке света и терпит колебания температуры.

На что обратить внимание

В тени все процессы замедляются. Поливайте растения только после того, как верхний слой почвы подсохнет. Если листья начали желтеть или опадать, скорее всего, вы переувлажнили грунт. Раз в месяц осматривайте нижнюю сторону листьев — там может прятаться паутинный клещ. Для профилактики полезно протирать листья влажной губкой.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова держит в тёмном коридоре аспидистру. Она поливает её раз в две недели и раз в месяц протирает листья. Растение чувствует себя отлично. Совет от автора: положите на дно горшка слой керамзита — это защитит корни от застоя воды, что особенно важно в тени.

Тень — не помеха для зелёного уголка. Если выбрать подходящие виды и не заливать их водой, растения будут радовать глаз даже без солнца.

Фото: Сгенерировано ИИ

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