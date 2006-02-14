Как фантазии становятся реальностью

i>Перед вами - огромная квартира в старом фонде на Петроградской стороне. Несколько цифр, чтобы представить масштабы: число комнат - 12; общая площадь квартиры - 353 кв.

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Перед вами - огромная квартира в старом фонде на Петроградской стороне. Несколько цифр, чтобы представить масштабы: число комнат - 12; общая площадь квартиры - 353 кв.м; высота потолков - 4,3 метра; кухня - 25 кв.м; гостиная - 45 кв.м.

Квартира требовала солидности, строгости, монументальности и ощущения простора. Размеры квартиры и бюджет заказчика позволили авторам проекта в полной мере дать волю фантазии и воплотить ее в жизнь.

Квартира в итоге не только изысканна, но и "умна", насколько позволяют современные электронные коммуникации в сфере удобств и безопасности.

Множество элементов в процессе отделки интерьера квартиры потребовали нестандартных решений от дизайнеров и мастеров компании "Геополис".

Камин, создающий уют в первой гостиной и подчеркивающий статус ее владельца, потребовал много сил, средств и терпения. Изготовленная на заказ топка превратилась в мраморного лебедя с изящной серебряной шеей, который придал интерьеру дополнительное изящество и солидность благородного металла.

Гостиная комната "парит" внутри кирпичных стен. Эффект "матрешки" подчеркнул полог парящего потолка с фрагментом открытой кирпичной стены, обработанной мастерами по отделке камня. Завершается композиция изящной люстрой на фоне плавного изгиба потолочного пилона.

Кирпичная стена, выложенная столетия назад, после отделочных работ может по праву считаться элементом декоративного интерьера, ухаживать за которым легко и приятно.

Барная стойка целиком и до мельчайших деталей спроектирована мастером. Эксклюзивная ручная работа увязала в одной системе все: изящество, удобство для гостей и бармена, надежность и высокое положение владельца. Она размещена в первой гостиной для презентационных встреч. Это целая VIP-система в мраморе, хрустале, золоте, с современной сантехникой.

Неординарное дизайнерское решение воплощено в одной из спален. На фотографии вы видите свод, изящно сужающийся над головой куполом. В планировке спальни учитывались даже мелочи. Например радиаторные решетки, четко идущие по изгибу стен, выполнены на заказ. Особое внимание привлекает оригинальный пол, выложенный не как обычно, а по диагонали комнаты.

Половицы изготовлены и обработаны по особой технологии, и создается иллюзия, что пол состоит из различных экзотических и ценных пород дерева.

Ванные комнаты выражают торжество передовых технологий и дизайна эпохи Возрождения. Раковины искусственно состарены, стены выложены вручную мозаичной плиткой. А тумбы различной конфигурации отделаны голубой кожей с металлом.

Особо отметим сложность разработки и монтажа скрытых электросетей. Квартира оснащена по технологии "умный дом" и имеет фрагменты открытых кирпичных стен, где скрытая проводка наиболее сложна и трудоемка.



