Поставь "латку" на программы и улучшишь движок!

Множество современных автомобилей могут сократить потребление топлива на 2,6%, просто-напросто загрузив новое программное обеспечение в бортовой компьютер автомобиля, утверждает нидерландский ученый.



Джон Кесселс (John Kessels) из Университета Эйндховена, разработал программное обеспечение для улучшения характеристик двигателя вместе с американской автомобильной компанией Ford. Программное обеспечение Кесселса динамически включает и выключает моторгенератор, который подзаряжает аккумулятор автомобиля. Когда двигатель недостаточно производителен, ПО отключает генератор, вследствие чего происходит общее улучшение производительности двигателя.



"Всего лишь обновив программное обеспечение и добавив один кабель, автомобили могут стать на 2,6% более экономичными", говорит Кесселс. Такой же подход используется для множества существующих гибридных автомобилей.



Это программное обеспечение не является запатентованным компанией Ford и может использоваться для любого автомобиля с бортовым компьютером, которым оснащено большое множество продаваемых в наши дни автомобилей, говорит Кесселс. Однако, на данный момент новое программное обеспечение еще не готово для общего использования. "Мы не знаем, насколько оно ухудшает аккумулятор", объясняет Кесселс.



Экономичность автомобилей – главная тема для автомобильных производителей на сегодняшний день. Правительства требуют сокращения выделения газов парникового эффпрогректа, которые влияют на глобальное потепление. Кесселс говорит, что улучшение даже на несколько процентов может приветствоваться производителями автомобилей.