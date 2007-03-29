У олимпийской чемпионки угнали Lexus, подаренный Путиным

В Санкт-Петербурге у олимпийской чемпионки по конькобежному спорту, депутата Законодательного собрания Ленинградской области Светланы Журовой угнали автомобиль Lexus. Об этом сообщили в правоохранительных органах города. По заявлению потерпевшей, злоумышленники похитили автомобиль накануне вечером от дома №1 на улице Тульской. Приняты меры к розыску транспортного средства и задержанию лиц, совершивших преступление.

Напомним, что автомобиль Lexus был подарен С. Журовой президентом РФ Владимиром Путиным за победу на Олимпийских играх в Турине в 2006 г. Тогда победа С. Журовой принесла сборной России четвертую золотую медаль, а сама она стала олимпийской чемпионкой на дистанции 500 м. Японские внедорожники после Олимпиады в Турине получили все российские спортсмены, завоевавшие медали.