Плановые отключения горячей воды начнутся уже 10 июня с Васильевского острова

Без плановых отключений пока не обойтись, они необходимы для профилактического ремонта ТЭЦ, котельных и системы трубопроводов. Об этом сообщают в пресс-службе ГУП Топливно-энергетический комплекс Петербурга , сообщает Эхо Петербурга . По закону без горячей воды население не должно оставаться более 21-го дня. Если и на 22-й день горячую воду не дали, необходимо требовать пересчета квартплаты. По заявлению губернатора Петербурга Валентины Матвиенко, период отключения горячей воды должен будет в этом году составить не более 15 дней. При этом губернатор попросила горожан контролировать сроки отключения. Горожане в свою очередь стоически воспринимают сообщения об отключениях. Судя по уличному опросу, главным предметом борьбы за чистоту в период отсутствия в кране горячей воды жители Северной столицы считают тазик. Будем греть - таков самый популярный ответ. Судя по опросу, в бани, за сохранение которых достаточно активно выступала губернатор Северной столицы Валентина Матвиенко, собираются не многие, зато кастрюльки у всех наготове. График отключений уже утвержден. Первыми, кто почувствует себя лишенными одного из благ цивилизации, будут жители Василеостровского района. Отключения горячей воды продлятся до конца лета. По всем вопросам, связанным с отключениями горячей воды, можно обращаться по телефону 004. ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ВОДЫ НА ВСЁ ЛЕТО