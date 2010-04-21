В меню ресторанов итальянской кухни появилось несколько аппетитных новинок! К весенне-летнему сезону мы специально подготовили несколько видов Мохито, одного из самых популярных освежающих

В меню ресторанов итальянской кухни появилось несколько аппетитных новинок!

К весенне-летнему сезону мы специально подготовили несколько видов Мохито, одного из самых популярных освежающих напитков. Помимо традиционного сочетания белого рома с лаймом и мятой, вы сможете попробовать не менее вкусные вариации со свежими ягодами клубники или дольками апельсина!

Горячие блюда пополнились теплыми салатами и несколькими видами Ризотто — «Поло ди Фунги» и «Три мяса», которые вы уже могли оценить на прошедшем "Фестивале Ризотто" от Сергея Малаховского.

Не остались без внимания и любители сладких десертов. Классический и клубничный чизкейк, ломтики сочной груши в шоколадном муссе станут приятным завершением любого ужина.

Так же обновился лист банкетного меню. Вы сможете как подобрать меню торжества из предложенных блюд, так и осуществить с помощью нашего бренд-шефа ваши самые эксклюзивные кулинарные фантазии!