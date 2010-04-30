С 1 мая в ресторане «Пристань» новое меню!

Шеф-повар Денис Длотовский приготовил множество гастрономических сюрпризов для всех любителей высокой кухни. Ценители русской кухни могут попробовать такие блюда как - филе гуся,

Шеф-повар Денис Длотовский приготовил множество гастрономических сюрпризов для всех любителей высокой кухни.

Ценители русской кухни могут попробовать такие блюда как - филе гуся, тушеное в красном вине с пряностями или щи по-русски с молочной телятиной и копченой свининой.

Любителям шашлыка наверняка понравится шашлык из оленины или шашлык из тигровых креветок.

Истинные гурмэ оценят авторские блюда от шеф-повара, Дениса Длотовского, роллы из норвежского лосося с крабами и мягким сыром или паровые кнели из белоснежного палтуса и розовых креветок

Приверженцы здорового питания найдут в меню низкокалорийные блюда, например - салат из шпината и рукколы, приготовленных на пару, с тонкими ломтиками отварной австралийской телятины.

И конечно самое вкусное на десерт - три новых сорта домашнего мороженного: банановое, тыквенно - апельсиновое и малиновое с йогуртом и лесным орехом. Рекомендуем оценить вкус пирога «Татен» и ванильной пана–котты.

И не забудьте взять детей, для них приготовлено специальное меню.

Ресторан «Пристань» открыт с 12 и до последнего гостя, каждый день.