Концертная программа в «Ночи музеев»

Музей-институт семьи Рерихов представляет

концертную программу «Ночи музеев» 15 – 16 мая 2010 г.



В Центральном выставочном зале «Манеж» (Исаакиевская пл., д. 1)

15 мая 22.30. – 23.30 «Между Гангой и Невой». Очерки индийского классического танца. Выступление студии индийского классического танца и музыки «Куджана».

Мир индийского танца и музыки – это мир духовности, где всё подчинено внутреннему закону красоты и гармонии, здесь находят воплощение принципы бытия, известные ещё древним, и универсальные для всех цивилизаций. Существует известное изречение на древнем языке санскрите: «Природа полна танца». Оно выражает то, что человек ещё с древности заметил, что все изменения, происходящие в мире, подчинены некоему единому ритму, связаны между собой, звучат в унисон. В этой универсальности – философия индийского танца. В Индии с древнейших времен сохранилась живая традиция передачи искусства танца. Студия «Куджана» в своём творчестве стремится к бережному и внимательному отношению к одному из великих древних видов искусства – храмовому танцу Индии. Уникальность индийского танца заключается в том, что он призван продемонстрировать непосредственную связь Вселенной и человека, макрокосмоса и микрокосмоса. Фактически, классический индийский танец служит инструментом познания как окружающего, так и внутреннего мира.

16 мая 00.00 – 01.00 Выступление ансамбля Vermell с программой ORTIZ - DOWLAND

XVI век, песни, гальярды, ричеркары.

Vermell – это ансамбль, объединённый верой в то, что Ренессанс

как явление существует и в наше время. Воссоздавая с помощью аутентичных инструментов, жильных струн, неакадемического пения и собственного вдохновения ту атмосферу гармонии и красоты, благодаря которой и было названо время XIV-XVI веков эпохой Возрождения, Vermell ставит своей целью показать, что Ренессанс – это одно из красивейших явлений, когда- либо существовавших в музыке.

Состав:

Алексей Иванов: виола

Ирина Дуброва: пение

Катя Киселева: бубен

Тарас Драк: лютня

16 мая 02.00 – 04.00 Звуковой перфоманс от коллектива «Каменное Море».

Направление в звучании характеризуется состоянием сознания, вызванным внутренними переживаниями на внешние раздражители. Музыка здесь и сейчас.

Характер звучания можно отнести к направлению wourld music. Имея в своём арсенале акустические музыкальные инструменты со всех уголков света, участники коллектива «Каменное Море» преображают акустическое пространство в потоки гармоничных звуковых колебаний.

Состав:

Марк Пыхов: джембе, думбек, уду, варган, поющая чаша, перкуссия.

Ярома Можжевельник: диджериду, варган, корг тулс.

Сардар Гурдунаял Сингх: горловое пение, диджериду, дунчен, сякухати, хулуси, поющая чаша, варган, акустическая гитара, перкуссия.

Дмитрий Киселло: hang drum, бубен, варган, перкуссия.

Руслан Нестеров: бас гитара, варган, калимба, перкуссия.

Александр Рейн: моделирование акустических звуков, электроника.

В Музее-институте семьи Рерихов (18-я линия, д. 1).

15 мая 21.00 – 23.00 Музыкальный перфоманс группы «Shakin manas» (ауд. 103)

Группа играет авангардную музыку, в которой сильны элементы фри-джаза и экспериментальной электроники. В звучании группы ощутимы фольклорные влияния, однако аутентичным фольклором это не назовёшь. Это скорее представления современного человека о том, какой могла бы быть народная музыка.

16. мая 01.00 – 03.00 Увлекательные лекции по теме «Космос и человек». Читает старший научный сотрудник Главной (Пулковской) астрономической обсерватории РАН, кандидат физ.-мат. наук Г. А. Гончаров.

Музей-институт семьи Рерихов предлагает посетителям акции автобусные экскурсии по местам Рерихов в Санкт-Петербурге.

Начало экскурсий в 21.30, 22.00, 22. 30, 23.00, 23.30, 00.00 часов.

Отправление автобусов от здания Музея-института (18-я линия, д. 1).

Всю ночь будет продолжен кинопоказ тематических фильмов в рамках Международного выставочного проекта «Рериховский век» в кинозале на 2-м этаже Центрального выставочного зала «Манеж» (Исаакиевская пл., д. 1).

Кинозал: НОЧЬ МУЗЕЕВ (15-16 мая)

15 мая 19.00-06.00

19.00

«Николай Рерих», 1974-75 г. (60 мин)

Режиссер: Р.П. Сергиенко

Авторы сценария: Р. Григорьева, Л.Шапошникова

Консультанты: П.Беликов, А.Зелинский

Операторы: В.Квас, О.Мартынов

Киевская студия научно-популярных фильмов. Один из первых документальных фильмов о Николае Рерихе, снятый режиссёром-документалистом Ролланом Сергиенко.

Роллан Петрович является учеником Александра Довженко, лауреатом Международной премии им. Николая Рериха.

20.00

«Закон Вернадского», 1983г. (48 мин)

Режиссер: Р.П. Сергиенко

Автор сценария: Р.А. Григорьева

Консультанты: Б.Соколов

Операторы: В.Квас

Владимир Иванович Вернадский, выдающийся ученый, мыслитель, создатель учения про биосферу, первым сформулировал закон единства Вселенной от микромира до макромира.

20.50

«Рерих, сын Рериха», 2004 г. (45 мин)

Режиссер: Анна Митрохина

Оператор, монтаж: Ю.Линкевич

Музей-институт семьи Рерихов в Санкт-Петербурге представляет документальный фильм, посвященный 100-летию выдающегося русского художника Святослава Николаевича Рериха.

21.35

«Кто Вы, мадам Блаватская?»

ЦЕНТРНАУЧФИЛЬМ, 1991 г. (50 мин)

Авторы сценария: Каринэ Диланян, Валентина Пазилова.

Режиссер: Каринэ Диланян

Оператор: Владимир Кипин

В роли Е.П. Блаватской - Ирина Муравьева

Блаватская Елена Петровна (1831-1891) - русский религиозный философ, ученый, просветитель, основатель Теософического общества.

Главная работа – «Тайная Доктрина», синтез науки, религии и философии», написанная на английском языке и переведенная на русский продолжательницей ее дела Е.И.Рерих.

Блаватская называла себя проводником Высших Сил, хранителем сокровенных знаний Учителей, Махатм, от которых она получила все теософские истины.

22.25

«Karma», 1933 г. (1 час 30 мин)

Драма об индийской принцессе.

Фильм с Девикой Рани в главной роли (на языке оригинала)

16 мая

00.00

«Кумба мэла'1998 – прославление матери Ганги», 1999 г. (52 мин)

KUMBHA STUDIO

Авторы фильма: А.Адамкова, О.Мартынов

Оператор: О.Мартынов

Сценарий: А.Адамкова

Музыка: С.Владимирский

Текст читает: Б.Невзоров

Документальный фильм о священной реке Индии.

В фильме использованы цитаты Шри Рамакришны и Свами Вивекананды.

00.55

«Николай Рерих», 1974-75 г. (60 мин)

Режиссер: Р.П. Сергиенко

Авторы сценария: Р. Григорьева, Л.Шапошникова

Консультанты: П.Беликов, А.Зелинский

Операторы: В.Квас, О.Мартынов

Киевская студия научно-популярных фильмов.

Один из первых документальных фильмов о Николае Рерихе.

01.55

«Закон Вернадского», 1983г. (48 мин)

Режиссер: Р.П. Сергиенко

Автор сценария: Р.А. Григорьева

Консультанты: Б.Соколов

Операторы: В.Квас

Владимир Иванович Вернадский, выдающийся ученый, мыслитель, создатель учения про биосферу, первым сформулировал закон единства Вселенной от микромира до макромира.

02.45

«Рерих, сын Рериха», 2004 г. (45 мин)

Режиссер: Анна Митрохина

Оператор, монтаж: Ю.Линкевич

Музей-институт семьи Рерихов в Санкт-Петербурге представляет документальный фильм, посвященный 100-летию выдающегося русского художника Святослава Николаевича Рериха.

03.30

«Кто Вы, мадам Блаватская?» (50 мин)

ЦЕНТРНАУЧФИЛЬМ, 1991 г.

Авторы сценария: Каринэ Диланян, Валентина Пазилова.

Режиссер: Каринэ Диланян

Оператор: Владимир Кипин

В роли Е.П. Блаватской - Ирина Муравьева

Блаватская Елена Петровна (1831-1891) - русский религиозный философ, ученый, просветитель, основатель Теософического общества.

Главная работа – «Тайная Доктрина», синтез науки, религии и философии», написанная на английском языке и переведенная на русский продолжательницей ее дела Е.И.Рерих.

04.20

«Karma», 1933 г. (1 час 30 мин)

Драма об индийской принцессе.

Фильм с Девикой Рани в главной роли (на языке оригинала)