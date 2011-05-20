Сегодня в Казани прошел центральный матч 10-го тура СОГАЗ чемпионата России. Лидер - "Локомотив", сыграв вничью с "Рубином" - 0:0, продолжает идти на первом месте с

Сегодня в Казани прошел центральный матч 10-го тура СОГАЗ чемпионата России. Лидер - "Локомотив", сыграв вничью с "Рубином" - 0:0, продолжает идти на первом месте с 18-ю очками.

Обойти "железнодорожников" может только "Зенит", который завтра играет в Томске. У питерской команды 16 очков и чтобы занять верхнюю строку в таблице, сине-бело--голубым надо побеждать.

Игра в Казани получилась небогатой на острые моменты, соперники больше сил потратили на оборону. "Локо" ничья в гостях с конкурентом вполне устраивала, а вот "Рубин" во втором тайме попытался усилить атаку и все же вырвать победу. На последних минутах дважды удача отвернулась от подопечных Курбана Бердыева - сперва Алан Касаев эффектно ворвался в штрафную, но пробил в дальний угол, но чуть неточно, затем мяч попал в перекладину после удара Игоря Лебеденко через себя в падении . Юрий Красножан (на фото) продолжил беспроигрышную серию до шести матчей.

Завтра пройдут еще четыре матча 10-го тура: "Томь" - "Зенит" (11.45), "Ростов" - "Амкар" (14.00), "Динамо" - "Крылья Советов" (16.15) и "Спартак" - "Краснодар" (18.30). Матч "Волга" - ЦСКА перенесен из-за участия армейцев в финале Кубка России, который будет сыгран 22 мая в Ярославле. Другой финалсит - "Алания" представляет Национальную лиге (первый дивизион) На 25 мая назначен матч "Крылья Советов" - ЦСКА. Армейцы, набрав 15 очков в 8 матчах, продолжают лидировать по потерянным очкам.

10-й тур

"Рубин" (Казань) – "Локомотив" (Москва) – 0:0

20 мая. Казань. Стадион "Центральный". 15 000 зрителей.

Судья: Сухина (Малаховка, Московская область).

"Рубин": Рыжиков, Кузьмин, Боккетти, Навас, Ансальди, Натхо, Нобоа, П. Быстров (Касаев, 53), Рязанцев, Медведев (Дядюн, 58), Лебеденко.

"Локомотив": Гильерме, Шишкин, Бурлак, Дюрица, Янбаев, Лоськов (Ст. Иванов, 46), Глушаков, Игнатьев (Ибричич, 67), Торбинский (Илич, 83), Сычев, Майкон.

Предупреждение: Кузьмин (90).