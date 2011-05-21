Сегодня в матче 10-го тура СОГАЗ чемпионата России "Зенит" проиграл "Томи" - 1:2. Чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка России продлил безвыигрышную серию до четырех матчей. Такого плохого отрезка у питерской команды не было уже несколько лет!

Лучано Спаллетти выставил вполне ожидаемый состав, ведь из-за травм у него в обойме на этот матч было всего 11 полевых игроков. Тренер оставил в запасе Константина Зырянова, дав шанс Виктору Файзулину. Жаль, но тот не воспользовался им.

В середине первого тайма обозначилось преимущество "Зенита", но петербуржцы не реализовали два голевых момента подряд. Сперва Данко Лазович, выйдя один на один с вратарем, пробил прямо в него, затем после подачи углового Данни наносил удар в упор, но мяч накрыли защитники.

Гол "Томи" сделали два зенитовца, играющие за сибирский клуб на правах аренды и получившие перед матчем разрешение выйти на поле против своего клуба - Максим Канунников обвел Томаша Губочана и подал в центр штрафной, а Евгений Стариков (на фото) выиграл воздушную дуэль у Бруну Алвеша и головой послал мяч в сетку. Зенитовцы быстро отыгрались - Алексей Ионов, получив отличный пас от Игоря Денисова, не промахнулся.

Во втором тайме на поле вышел Зырянов, заменивший Файзулина, но игру "Зенит" кардинально не усилил. На 52-й минуте вновь Стариков оказался на ударной позиции в районе 11-метровой отметки - американец выиграл борьбу и пробил - Вячеслав Малафеев отразил мяч, но на добиванеи успел лучший снайпер томичей, бывший дублер московского "Спартака" Павел Голышев - 2:1 в пользу хозяев.

"Зенит" не сумел изменить ход игры. "Томь" навязала плотную борьбу по всему полю, выключила из игры Данни и Лазовича. Александр Бухаров почти не получал передач, играл вяло. В концовке матча питерская команда не сумела организовать хотя бы подобие штурма. Хотя вперед пошел рослый Бруну Алвеш, все "стандарты" выигрывали сибиряки.

В итоге - 1:2. Первое настоящее поражение в чемпионате. "Зенит" не может выиграть уже в четырех мачтах подряд, а впереди битва с принципиальным соперником - "Спартаком", который вышел из кризиса. Пора уже бить тревогу - с чемпионами, "командой миллионеров, супергероев и мегазвезд" очевидно что-то не в порядке. И дело не только в эпидемии травм. Так проигрывать "Зенит" не должен при любых обстоятельствах.

Михаил Григорьев "90 минут"

10-й тур

"Томь" (Томск) – "Зенит" (Санкт-Петербург) - 2:1 (1:1)

21 мая. Томск. Стадион «Труд». 14 000 зрителей.

Судья: Каюмов (Москва).

"Томь": Песьяков, Хатаженков, Йокич, Гультяев, Скобляков, Ким Нам Иль, Тигорев, Баляйкин (Баженов, 75), Голышев (К.Ковальчук, 67), Канунников, Стариков (Строев, 77).

"Зенит": Малафеев, Анюков, Алвеш, Ломбертс, Губочан, Денисов, Файзулин (Зырянов, 46), Ионов, Данни,Лазович, Бухаров.

Голы: Стариков, 37 (1:0), Ионов, 41 (1:1), Голышев, 5 (2:1).

Предупреждения: Лазович (25), Анюков (68), Алвеш (74).