Нападающий "Томи" Максим Канунников прокомментировал победу над "Зенитом" (2:1). Напомним, что бывший форвард питерского клуба выступает за "Томь" на правах аренды. "Чувства, конечно, самые хорошие, чувствую приятную усталость, полностью отдался игре, болит все тело. Но это приятная боль. Конечно, все невероятно счастливы этой победе, которая еще раз подтвердила, что в коллективе у нас все в порядке. Этот успех не только наш, но и всего города, болельщиков, которые нас поддерживали. Конечно, играл с удвоенной мотивацией против "Зенита". Думаю, теперь в Питере мне сыграть не разрешат", - сказал Канунников в интервью "СЭ".

- Когда поверили в победу?

- Честно говоря, только после финального свистка. Потому что были моменты, когда мы выглядели сильнее, были – когда"Зенит" сильно давил.

- Будут ли вам выплачены специальные премиальные?

- Никаких двойных-тройных премиальных у нас не будет. Есть определенная сумма, выделенная на каждый матч. Особенные премиальные выплачиваются только при попадании в первую восьмерку. Мы играем не за деньги, а за город и его болельщиков.

- Как будете праздновать победу?

- 19 мая был день рождения у Жени Баляйкина, у него и соберемся

- Удалось ли пообщаться с кем-то из зенитовцев?

- Конечно, рад был всех видеть, по всем соскучиться. Большей частью общался до матча, особенно с ребятами из молодежки, которые мне ближе. Конечно, поговорил с Лучано Спаллетти, с тренерским штабом. Ну а после игра некоторые из ребят подходили ко мне поздравляли с победой.

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