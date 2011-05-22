Бывший капитан "Зенита" Анатолий Тимощук заявил, что у питерского клуба есть время, чтобы исправить ситуацию и вновь бороться за самые высокие места. "Никакого катастрофического

Бывший капитан "Зенита" Анатолий Тимощук заявил, что у питерского клуба есть время, чтобы исправить ситуацию и вновь бороться за самые высокие места. "Никакого катастрофического кризиса я не вижу. Команда в прошлом году выиграла чемпионат, выиграла по праву, достойно. А иногда после выигрышных чемпионатов такое бывает — может быть, мотивационный момент или соперники относятся совсем по-другому. И следующий сезон проходит намного тяжелее, чем предыдущий. Сейчас только начало чемпионата, и команды еще только определяются, кто в какой части турнирной таблицы окажется", - приводит слова Тимощука официальный сайт "Зенита"

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Напомним, что в субботу в матxе10-го тура "Зенит" проиграл в Томске со счетом 1:2 и опустилмя на четвертое место.