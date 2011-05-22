Александр Канищев: «Наши игроки считают себя очень великми футболистами и пользуютс своей безнаказанностью»

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказал мнение о причинах неудачной игры чемпиона России в матче 10-го тура премьер-лиги с «Томью» (1:2).

– «Сине-бело-голубые» проиграли из-за плохого отношения к делу. Команда не в тонусе. Как результат, такие соперники, как «Томь», не только могут играть с ней на равных, но и побеждать. Не хотелось бы опозориться в Лиге чемпионов, поэтому нужно однозначно усиливаться за счет покупок новых игроков. Свои резервы к усилению игры уже не приведут.

– Кстати, если вернуть Канунникова и Старикова в Питер, будет ли это усилением перед Лигой чемпионов?

– Не думаю. Здесь, скорее, дело принципа сработало. Не факт, что они усилят «Зенит» после возвращения в него. Это могло бы произойти, если бы «Томь» постоянно выигрывала, а ее футболисты находились в хорошем игровом и эмоциональном тонусе. Да и на место кого их возвращать?

К сожалению, результаты подтверждают, что кризис в «Зените» есть, но чего? Нужно быть внутри команды, чтобы знать его причины. Со стороны же видно, что питерцы не играют так, как должны. Зенитовская машина забуксовала. Футболисты не просто расслабились, а валяют на тренировках дурака, что переносится на поле в официальных матчах, а тренер, судя по всему, теряет управление командой.

– Капитан «Зенита» Александр Анюков (на фото) получил желтую карточку, которая стала у него четвертой по счету, за неспортивное поведение. И теперь пропустит принципиальный матч со «Спартаком».

– Это лишний раз говорит о том, что ему глубоко наплевать на то, что происходит в команде. Похоже, его интересуют только свои проблемы, в том числе финансовые. Все остальное неважно. Ну, пропустит он эту игру, ну, проиграет в очередной раз «Зенит»… Своя рубашка ближе к телу.

Не думаю, что дело в тренере. Просто наши игроки считают себя очень великими футболистами и пользуются своей безнаказанностью. Пускай с ними разбирается руководство клуба, господин Миллер. Мы с вами своими оценками их будем только раздражать.

– Может так получиться, что поражение от «Томи» накануне матча со «Спартаком» подхлестнет зенитовцев?

– Если соперник «Спартак», как поется в клубной песне, то дополнительная мотивация не нужна. В любом случае, это принципиальное противостояние. Нужно собраться в кулак и работать.

– В «Зените» много травмированных игроков. Может быть, мы зря сгущаем краски? Футболисты поправятся, появится конкуренция и все пойдет на поправку?

– А причем здесь травмированные? Сегодня на поле были Данни, Лазович, Бухаров, Анюков, Денисов, Алвеш… Не дублирующий, а основной состав, который играет постоянно. Думаете, выздоровеет Широков и спасет команду от провала? Речь идет не об отдельных футболистах, а о коллективе, объединенном какой-то идеей. Например, стать клубом европейского уровня, выиграть Лигу чемпионов, что предполагает определенную мотивацию. Сейчас ее нет. Зенитовцам нужно просто взяться за руки, собраться в кулак и работать. Другого рецепта для преодоления кризиса нет, – сказал Канищев «Спорт-Уикэнду».