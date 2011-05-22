



Известный телекомментатор Геннадий Орлов объяснил поражение «Зенита» от «Томи» серьезные проблемами питерской команда в области игровой дисциплины.

- Во втором тайме «Зенит» сбился на нервы: не стало солидности, в концовке вообще одни навалы! – вступает в разговор Геннадий Орлов, только что закончивший репортаж. – У питерцев вообще налицо проблемы с игровой дисциплиной! Очень грубо играли Анюков, Губочан, Данни, Лазович. Как они себя вели во втором тайме? Постоянно огрызались! Они же просто неуправляемыми были!

- Спаллетти после матча говорил: некоторые игроки чувствуют себя неприкасаемыми».

- У «Зенита» сейчас довольно серьезные проблемы, которые надо срочно разрешать. Поэтому, Спаллетти либо дают карт-бланш, и он наводит порядок, либо придется совсем тяжело… Зато искренне порадовали Стариков с Канунниковым, которые своей игрой доказали, что способны вернуться обратно, в Питер сказал Орлов изданию Советский Спорт