ЦСКА выиграл Кубок России

Сегодня в Ярославле прошел финальный матч Кубка России, в котором втречались московский ЦСКА и "Алания" из Владикавказа. Армейцы выиграли со счетом 2:1 и в шестой раз завоевали этот

Сегодня в Ярославле прошел финальный матч Кубка России, в котором втречались московский ЦСКА и "Алания" из Владикавказа. Армейцы выиграли со счетом 2:1 и в шестой раз завоевали этот почетный трофей.

Младшие по рангу оказали достойное сопротивление, как и подобает лидеру первого дивизиона. Счет открыл на 13-й минуте Сеид Думбия (на фото), но всего через десять минут после дальнего удара Неко мяч срикошетил и Игорю Акинфееву пришлось вынимать его из сетки. Во втором тайме ЦСКА реализовал првеосходстов в классе - опять отличился Думбия. На 69-й минуте ивуариец головой замкнул подачу с правого фланга японца Кейсуке Хонды.

ЦСКА завоевал Кубок России в шестой раз (2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011) и обошел по количеству побед в этом турнире московский "Локомотив" (1996, 1997, 2000, 2001, 2007). Трижды хрустальный приз выиграл столичный "Спартак" (1994, 1998, 2003), дважды "Зенит" (1999, 2010), по разу - московские "Торпедо" (1993) и "Динамо" (1995) и грозненский "Терек" (2004).

Первый трофей в карьере тренера выиграл Леонид Слуцкий.

"Алания" как финалист Кубка России выступит в Лиге Европы, начав с третьего квалификационного раунда. Это второй случай, когда Россию в еврокубках будет представлять клуб из второго по рангу дивизиона. В 2003-м в Кубке УЕФА играл "Терек" и прошел один раунд.

Напомним, что "Зенит" в Кубке России 2010/2011 в 1/16 финала выиграл у "Динамо" (Санкт-Петербург), представлявшего тогда первый дивизион - 3:1, в 1/8 финала победил "Анжи" в Махачкале - 3:2 и в четвертьфинале на своем пое уступил ЦСКА - 0:2.