Тренер "Зенита" не покинет пост из-за проигрыша в матче с "Томью"

Матч 10-го тура СОГАЗ чемпионата России 2011/12 "Томь" — "Зенит", проведенный 21 мая 2011г., закончился для петербуржцев поражением. Счет составил 2:1 в пользу хозяев поля — томичей.



На преcc-конференции после матча с "Томью", проведенного 21 мая 2011 г., Лучано Спаллетти признал наличие небольших проблем с мотивацией, посетовал на большое количество травм и пообещал, что "Зенит" продолжит бороться за самые высокие места, сообщает ФК "Зенит".



"Создается такое впечатление, что сейчас мы находимся в небольшом психологическом опустошении. Нам не удается дать правильное наполнение тому, что мы делаем, тому, что является нашей профессией", - посетовал Л.Спалетти, отметив, что "сейчас отдельные элементы нашей команды показывают немного поверхностное отношение".



Замечание корреспондента о том, что после предыдущего поражения от "Томи" своего поста лишился Дик Адвокаат, нынешний тренер "Зенита" прокомментировал так: "Могу сказать, что работа тренеров – это работа, полная сложностей. Только тот, кто попробовал, знает, каково это. Есть одна четкая, ясная вещь – я остаюсь тренером "Зенита" до конца этого сезона. Какими бы ни были результаты, до конца этого чемпионата я тренирую команду".