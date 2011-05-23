«Зенит» проиграл сам себе?

\ \ Кризис в игре «Зенита» продолжается – на этот раз петербуржцы уступили «Томи». В оказавшейся очень трудной для команды Лучано Спаллетти игре роль главных скрипок у томской команды

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Кризис в игре «Зенита» продолжается – на этот раз петербуржцы уступили «Томи». В оказавшейся очень трудной для команды Лучано Спаллетти игре роль главных скрипок у томской команды исполняли два отданных в аренду Валерию Непомнящему молодых нападающих петербургского клуба – Евгений Стариков и Максим Канунников. Стариков забил в ворота Малафеева один гол и организовал второй. А Канунников весь матч переигрывал своих бывших и, хочется надеяться, будущих партнеров. На все это «Зенит» смог ответить лишь одним голом в исполнении Алексея Ионова.\

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Руководство петербуржцев не стало выставлять требований к «Томи», чтобы против «Зенита» не выпускали арендованных у петербургского клуба футболистов. Трудно сказать, правильно ли это было или нет. С одной стороны, было действительно интересно посмотреть на Канунникова и Старикова в игре против «Зенита». С другой – как результат очередные потерянные «Зенитом» три очка. И на этот раз не благодаря техническому поражению – команда Спаллетти проиграла на футбольном поле.\

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Конечно, победу команде Валерия Непомнящего принесли не только два петербургских футболиста. Опытный тренер известен как очень хороший наставник для молодых, и он сумел вдохнуть уверенность и желание играть в футбол всей своей команде. Именно с желанием у петербуржцев проблемы уже который тур.\

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Не слишком помогает Лучано Спаллетти и кадровая ситуация. Плюс к Семаку, Широкову, Луковичу, Мейре, Быстрову остались в Петербурге, не полетев в Томск, и Кержаков с Хусти. Первый из-за травмы, полученной в никому особенно не нужной товарищеской игре с «Баварией», хотя есть ощущение, что травма эта была не очень серьезна – большую роль сыграло желание тренерского штаба поберечь Александра перед игрой со «Спартаком», а также хорошо известная нелюбовь Кержакова к полетам на самолетах, особенно к долгим перелетам.\

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Так или иначе, в качестве основного нападающего у «Зенита» вновь вышел Александр Бухаров. И вновь КПД его действий в этом матче стремился к нулю. Большую часть первого тайма «Зенит» провел, играя в не слишком быстрый футбол. Некоторый всплеск в его действиях произошел лишь в районе 16-18-й минут игры, когда петербуржцы организовали сразу две атаки, которые должны были стать голевыми. Но дважды мяч попадал во вратаря «Томи» Песьякова. \

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«Томь» же играла агрессивно и не боясь именитых футболистов соперника. Большую роль в этом играли и Канунников со Стариковым, которые по совместным тренировкам хорошо знали, что тех, кто вышел на поле в футболках со стрелкой, вполне можно переиграть даже один на один – ведь на тренировочных полях в Удельной это регулярно получалось. Почему бы не сделать это и на поле томского стадиона.\

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И вот на 37-й минуте игры невысокий Евгений Стариков в штрафной «Зенита» легко переигрывает мэтра игры головой, защитника сборной Португалии Бруно Алвеша, и забивает мяч в ворота «Зенита». Делает он это с еще большей легкостью, чем нападающие «Рубина» в прошлом матче. На первый раз «Зениту» удается довольно быстрый ответ – уже через 6 минут Ионов выскакивает один на один и переигрывает Песьякова. На перерыв команды уходят при счете 1-1. Но тревожное ощущение не отпускает петербургских болельщиков – есть ощущение, что зенитовцы явно уверены, что смогут переиграть «Томь» без больших затрат энергии.\

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Судя по всему, есть такое ощущение и у Спаллетти – в перерыве он делает замену и выпускает на поле единственный свой козырь – Константина Зырянова. Больше в запасе у итальянского тренера нет вообще ни одного по-настоящему обстрелянного в основном составе «Зенита» футболиста (если, конечно, не считать вратаря Бородина). Чеминава, Телегин, Петров, Матяш, Мурихин – очевидно, что Спаллетти не выпустит никого из них в такой игре.\

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И, действительно, замен в петербургской команде до конца матча уже не происходит. Но выход Зырянова никак не меняет игру команды в лучшую сторону. Более того, именно Константин не успевает на 52-й минуте за нападающим «Томи» Голышевым – после удара Евгения Старикова, пришедшегося в защитников, он добивает-таки мяч в ворота «Зенита». И делает счет 2-1 в пользу томского клуба.\

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То, что происходит дальше, вряд ли может доставить удовольствие и болельщикам «Зенита», и главному тренеру клуба. Зенитовцы явно начинают психовать, и несколько истерично пытаются отыграться до последних минут матча. Но приводит это только к 4-й желтой карточке, заработанной Александром Анюковым – в матче со «Спартаком», который через неделю пройдет на «Петровском», «Зенит» остается без своего капитана. И выхода из игрового кризиса пока не видно – остается ждать возвращения в строй пациентов медицинского штаба петербургской команды.\

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Михаил Гончаров, "Фонтанка.ру"\

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