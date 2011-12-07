Баскетбол: Лицензия Лукаса Маврокефалидиса приостановлена

Международный Департамент РФБ подтвердил, что данное решение Дисциплинарной коллегии ФИБА поступило в адрес РФБ, БК «Спартак» и агента игрока 29 ноября 2011 года. Согласно п. 3.1.1.

Международный Департамент РФБ подтвердил, что данное решение Дисциплинарной коллегии ФИБА поступило в адрес РФБ, БК «Спартак» и агента игрока 29 ноября 2011 года.

Согласно п. 3.1.1. Регламента Чемпионата России среди команд клубов БЕКО ПБЛ сезона 2011-2012 гг. участники Чемпионата и Молодёжного Чемпионата обязуются выполнять требования и решения ФИБА, РФБ и БЕКО ПБЛ.

На основании вышеизложенного Департамент по организации и проведению соревнований БЕКО ПБЛ приостанавливает действие лицензии игрока Лукаса Маврокефалидиса на срок до 29 декабря 2011 года. Игрок не должен быть включен в заявку на матчи Чемпионата России БЕКО ПБЛ, а также Всероссийских соревнований по баскетболу среди молодёжных команд клубов БЕКО ПБЛ сезона 2011-2012 гг. до 29 декабря 2011 года.

До этого времени в Чемпионате России БЕКО ПБЛ «Спартак» сыграет две встречи, 10 декабря с «Енисеем» в Санкт-Петербурге и 23 декабря на выезде с «Нижним Новгородом». Молодежная команда «Спартак-2» проведет четыре матча, по два против «Триумфа-2» и ЦСКА-2, сообщает официальный сайт БК "Спартак".

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