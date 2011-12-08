Вратарь «Зенита» Юрий Жевнов: «Сезон провели на отлично!»

Вчера утром футболисты «Зенита», за исключением легионеров, летели из Португалии в Санкт-Петербург. Команда ушла в отпуск в хорошем настроении: «Зенит» впервые в истории

Вчера утром футболисты «Зенита», за исключением легионеров, летели из Португалии в Санкт-Петербург. Команда ушла в отпуск в хорошем настроении: «Зенит» впервые в истории сыграет в плей-офф Лиги чемпионов. Разъезжаются на отдых и вратари петербургской команды: герой матча с «Порту» Вячеслав Малафеев отправляется с детьми к морю, а Юрий Жевнов… Впрочем, об этом белорусский голкипер расскажет сам в эксклюзивном интервью «Спорту».

— У меня есть буквально несколько минут, — ответил на телефонный звонок Юрий Жевнов, — спешу закончить дела и уже сегодня улетаю в теплые страны. Вторую часть отпуска проведу дома, в Минске. Вот такие планы.

— Отдыхать вы уезжаете в ранге участников плей-офф Лиги чемпионов. Это поднимает настроение?

— Да, безусловно! (Улыбается.) Мы сделали большое дело, добившись нужного нам результата в очень тяжелой игре. Может быть, в каких-то моментах нам повезло, но в целом, я считаю, «Зенит» по праву вышел из группы. Мы ровно и достойно провели весь турнир и закономерно стали участниками плей-офф.

— В матче с «Порту» на первое место выходил результат?

— О качестве показанного нами футбола сейчас рассуждать бессмысленно. Как говорится, игра забывается, результат остается.

— Вы о том, что, давая оценку игры, нельзя забывать о десятидневной игровой паузе и психологической усталости на финише сезона?

— Конечно. Повторюсь: главное, что мы вышли из группы.

— И все-таки за счет чего «Зенит» сумел завоевать столь важное очко?

— Здесь комплекс причин: коллективная игра, везение. Может быть, удача отдала нам долги за шансы, упущенные в матче с АПОЭЛом, когда мы могли много раз поразить ворота соперника. Не стал бы сбрасывать со счетов и хорошую работу, которую мы проделали на португальском сборе, да и в течение всего года мы трудились очень напряженно.

— Жаль, что не заняли первое место в группе?

— Как сказать… Надо подождать жеребьевки и только потом жалеть или радоваться. Хотя на самом деле все закономерно: мы набрали столько очков, сколько заслужили.

— Очевидно, что «Зенит» получит в соперники топ-клуб, выигравший групповой турнир: «Реал» или «Барселону», «Арсенал» или «Челси». Это серьезная проблема, на ваш взгляд?

— Сильные или не сильные — все это относительно. Конечно, мы будем ждать жеребьевку с нетерпением. И все же не думаю, что следует сильно переживать по поводу того, кто нам попадется. Играть можно со всеми.

— Как бы вы в целом оценили нынешний сезон?

— Я считаю, что мы провели его на отлично: «Зенит» лидирует в чемпионате России, вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Стало быть, все поставленные перед нами задачи выполнены. Сейчас с легким сердцем можно отправляться в отпуск! (Смеется.)

— Ну и последний вопрос: на этой неделе исполком РФС принял решение начиная с сезона-2013/14 считать иностранцами футболистов, не имеющих права выступать за сборные России в соответствии с нормами ФИФА. Это касается и лично вас. Видите в этом дополнительные сложности?

— Позвольте мне не отвечать на этот вопрос. Впереди еще очень много времени.