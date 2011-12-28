Геннадий Орлов: «Малафеев добился того, что стал бесспорно лучшим»





Известный петербургский спортивный комментатор Геннадий Орлов в интервью официальному сайту клуба поздравил Вячеслава Малафеева, вошедшего в число сильнейших голкиперов мира по версии ESPN, и заявил, что 16-номер сине-бело-голубых — бесспорно лучший игрок не только клуба, но и сборной страны.



— Знаю, ESPN опубликовала такой рейтинг — это приятно, — рассказал Орлов. — ESPN — американская телекомпания, которую знают во всем мире. Победа Малафеева — заслуженная победа! Что тут скажешь? Лучший вратарь страны: ни прибавить, ни убавить. Самое приятное, что Слава прогрессирует и не остановился в росте, а только добавил. Надеюсь, он продолжит свою сухую серию. Могу только поздравить и его и всех нас с тем, что в Петербурге есть такой потрясающий вратарь.



Вспоминая историю, могу сказать, что у нас в «Зените» играл вратарь Леонид Иванов — это 50-е годы — и он тоже был знаменит, входил в сборную, но тогда из-за конкуренции считался только вторым-третьим. После этого в «Зените» блистал Михаил Бирюков, который сейчас работает с Малафеевым как тренер, а теперь и Малафеев добился того, что стал бесспорно лучшим. Так что это такая традиция. Все эти разговоры вокруг того, кто сегодня лучше в сравнении с Акинфеевым... Конечно Малафеев сильнее, что говорить? Пока что Акинфеев болен, но поправится и составит ему конкуренцию. И знаете, это хорошо, ведь Слава у нас — замечательный вратарь высшего европейского уровня!

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