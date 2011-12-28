Александр Кержаков - третий футболист года по версии &quot;Футбола&quot;

По итогам традиционного голосования от еженедельника "Футбол" лауреатом года стал ивуарийский нападающий ЦСКА Сейду Думбия. Еженедельник "Футбол" - старейшее в стране





По итогам традиционного голосования от еженедельника "Футбол" лауреатом года стал ивуарийский нападающий ЦСКА Сейду Думбия.

Еженедельник "Футбол" - старейшее в стране специализированное издание проводит опрос журналистовдля опредедения лучiего футболиста года с 1964 года.



В 48-м по счету опросе приняли участие 299 журналистов, которые представляют более 100 СМИ. Каждый называл тройку лучших. За первое место начислялось три очка, за второе — два, за третье — одно очко.



В итоге, Думбия набрал 591 балл (123 первых места, 97 вторых и 28 третьих). Вторым стал Андрей Воронин из "Динамо" (Москва) с 505 баллами (105 первых мест, 81 второе и 28 третьих), а третьим, как и год назад, оказался Александр Кержаков из "Зенита" — 129 баллов (17 первых, 23 вторых и 32 третьих).

Добавим, что по версии "Футбола" трижды лучшими признавались зенитовцы - (2006), Константин Зырянов (2007) и Данни (2010).

"90 минут"