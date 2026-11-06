Аналитики зафиксировали рост реальных зарплат в Петербурге на 4,6 процента

Что кроется за сухими цифрами

Статистика Петростата рисует не самую одинаковую картину для двух соседних регионов. В Петербурге обороты растут, а зарплаты потихоньку прибавляют, тогда как в Ленобласти сразу несколько отраслей тянут показатели вниз.

Петербург: уверенный рост

В августе индекс выпуска по базовым видам деятельности в городе поднялся на 7,2% год к году, передает источник. Особенно заметно прибавила оптовая торговля — плюс 14,2%. Розница и общепит тоже держатся в плюсе: 8% и 8,8% соответственно.

Реальная зарплата за январь — август выросла на 4,6%, а просроченная задолженность по выплатам к концу сентября едва дотянула до 2,9 млн рублей — это совсем немного.

Ленобласть: смешанные сигналы

Здесь ситуация сложнее: индекс выпуска в августе ушёл в минус на 8,6%, промышленное производство за девять месяцев просело на 11,8%, ввод жилья сократился на 9,8%. Услуги транспортировки и хранения тоже снизились.

Но есть и позитивные моменты: стройка прибавила 11,4%, розница и общепит понемногу растут, сельское хозяйство показало плюс 1,7%. Реальная зарплата увеличилась лишь на 1,9%, а долги по выплатам достигли 36,4 млн рублей.

Ранее «Городовой» рассказывал о том, что Перинатальный центр в Петербурге выделит 20 млн рублей на стирку белья.