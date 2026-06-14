«Белое облако» из-под листьев: как распознать белокрылку-сладкоежку и остановить её нашествие

Белокрылка — жуткая сладкоежка и этим можно воспользоваться.

Белокрылка — это крошечная белая мошка, которая способна превратить жизнь садовода в настоящий кошмар.

Самый верный признак белокрылки — это «эффект взрыва». Если вы подошли к кусту томатов или огурцов, задели ветку, и вверх тут же взметнулось облако мелкой белой мошки — это она.

Как рассказала "Городовому" агроном Елизавета Тихонова, многие путают её с крылатой тлёй. Внешне они похожи: обе мелкие и светлые. Но тля ведет себя скромнее, а белокрылка именно взлетает тучей.

Она обожает прятаться на нижней стороне листьев, там же она откладывает яйца.

Как узнать врага

Внешне она похожа на микроскопическую моль. Белокрылка обожает прятаться на нижней стороне листьев. Размножается она молниеносно.

Если вовремя не заметить, за пару недель она оккупирует всю теплицу. Главная её примета — «эффект тучи»: насекомые взлетают всем скопом, стоит только пошевелить растение.

Что она ест и где живет

Этот вредитель не привередлив. Она ест всё: томаты, огурцы, перцы, цветы. Больше всего она любит стационарные теплицы, которые работают круглый год. Там ей тепло и сытно.

Белокрылка обожает жару и застой воздуха, поэтому в знойные дни она особенно агрессивна.

Вредитель не просто пьет соки из растения. Она оставляет после себя липкий налет (медвяную росу). На этой «сахаре» быстро заводится сажистый грибок. Листья чернеют, перестают дышать и растение просто погибает.

Тяжелая артиллерия: химия

Если вредителя много, народные методы могут не спасти. На помощь приходят системные инсектициды:

"Актеллик — очень мощное средство. Но будьте осторожны: он делает плоды горькими. Его лучше использовать только до того, как начали созревать овощи", - говорит эксперт.

Хитрость со сладкими приманками

Белокрылка — страшная сладкоежка. Этим можно воспользоваться. Сделайте «ядовитый десерт»:

Возьмите блюдца или лотки. Налейте туда что-то ароматное и сладкое (старое варенье, сироп). Добавьте в сироп немного яда (инсектицида). Мошки слетятся на запах и погибнут прямо в лотках.

{{171}} "Прикормки делайте сладкие с вареньем, что-то душистое, чтобы они летели на это. Они налетают на такие ловушки стаями", - советует эксперт

Главное правило: заметили одну белую мошку — начинайте борьбу сразу. Завтра их будет тысяча.

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