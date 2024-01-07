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Белок от желтка отделите за пару секунд: понадобится одна «безделушка»

Белок от желтка отделите за пару секунд: понадобится одна «безделушка»
Как быстро отделить желток от белка

Справится даже ребенок.

При приготовлении многих блюд требуется отделить желток от белка. И не всегда удается сделать это быстро и аккуратно. Тогда на помощь придет простая хитрость.

Вам понадобится любая пластиковая бутылка. Сперва разбейте яйцо в миску, а затем слегка надавите на бутылку и поднесите горлышко к желтку.

Продолжайте надавливать на пластиковую тару — воздух начнет выходить, и желток втянется в емкость. Так вы сэкономите время и не запачкаете кухню, отмечает Дзен-канал «Кухня изнутри».

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Продукты питания Советы Лайфхак
7 января 2024 09:45
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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