Белок от желтка отделите за пару секунд: понадобится одна «безделушка»

При приготовлении многих блюд требуется отделить желток от белка. И не всегда удается сделать это быстро и аккуратно. Тогда на помощь придет простая хитрость.

Вам понадобится любая пластиковая бутылка. Сперва разбейте яйцо в миску, а затем слегка надавите на бутылку и поднесите горлышко к желтку.

Продолжайте надавливать на пластиковую тару — воздух начнет выходить, и желток втянется в емкость. Так вы сэкономите время и не запачкаете кухню, отмечает Дзен-канал «Кухня изнутри».

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