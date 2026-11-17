Цвет трубы — это не дизайн, а маркировка.

Он подсказывает, где трубу можно ставить, какую нагрузку она выдержит и с какой температурой стоков справится. Если поставить серую трубу на улицу, а оранжевую в квартиру, система выйдет из строя быстрее, чем хотелось бы. Запомните четыре основных цвета и их назначение.

Серая и белая: для внутренних сетей

Серые трубы из полипропилена — базовый бюджетный вариант для разводки внутри дома: от раковин, ванн и стиральных машин. Они кратковременно держат до 95 °C, но стенка тонкая, на морозе хрупкие, давление грунта не выдержат. Белые трубы тоже из полипропилена, но с более толстой стенкой и минеральными добавками в составе. За счет этого они гасят шум воды до 7–11 дБ и подходят для стояков, проходящих через жилые комнаты. Если стояк в спальне, белая труба стоит своих денег.

Оранжевая и черная: для улицы

Оранжевые трубы из непластифицированного ПВХ с толстой стенкой прокладывают снаружи зданий и под землей — они держат давление грунта и нагрузку от дороги. Температуру выше 45–70 °C переносят хуже, поэтому для горячих стоков внутри дома не годятся. Черные трубы из полиэтилена не боятся мороза, но размягчаются при температуре выше 70 °C. Их место — ливневка и наружные сети без горячих сбросов.

Смотрите не только на цвет

Помимо цвета учитывайте класс жесткости (SN2, SN4, SN8) и диаметр. Для внутренней разводки обычно берут 50 мм, для стояка — 110 мм. Для уличной прокладки под дорогой нужен более высокий класс жесткости, иначе трубу сплющит.

Полезный совет