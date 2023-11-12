Даже переваренная курица останется сочной как в ресторане: готовить ее нужно так

Курица после варки нередко превращается в кусок «резины». И вместо сочного филе домочадцам приходится давиться салатом или горячим из сухого мяса.

Однако у некоторых кулинаров грудка всегда остается аппетитной, даже если ее слишком долго продержали на огне. А весь секрет — в особом способе приготовления.

Филе предварительно нужно разрезать на небольшие длинные куски, посолить и поперчить и тщательно завернуть в фольгу. Только в таком виде курицу можно опускать в воду и ставить на огонь. Весь сок точно останется внутри, а мясо будет нежным и сочным, пишет автор блога «В саду у Валентинки».

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